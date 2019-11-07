Alanya'da üniversiteli kızlar iç çamaşır çalarken yakalandı

MEHMET AL- ÖZEL HABER

OLAY, 20 Ekim tarihinde Şekerhane Mahallesi'ndeki bir iç çamaşır mağazasında meydana geldi.Mağazaya giden 6 üniversite kız iç çamaşırlarını kabin içerisinde çantalarına koyarak mağazadan ayrıldılar. Mağaza çalışanları tarafından ünversiteli kızlardan şüphelenilmesi sonucunda güvenlik kamarelarını inceleyen mağaza müdürü güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte hırsızlık yapan 6 kızdan şikayetçi olmak için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gitti. Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra dün akşam saat 21.00 de hırsızlık yapan kızların Tosmur Mahallesi'ndeki bir apart otelde kaldıklarını tespit etti. Polis tarafından 6 şüpheli S.A, F.N.A., S.M.,İ.B.,M.Ç.,ve H.K.D., yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi'nde ifadeleri alınan üniversiteli kızlardan F.N.A., mağazadan hiç bir şey almadığını söylerken 5 üniversiteli kız ise yaptıklarından pişman olduklarını zararını ödeyeceklerini söylemeleri üzerine savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.