Alanya'da üniversiteli kızlar iç çamaşır çalarken yakalandı
Alanya’da üniversiteli 6 kız öğrenci iç çamaşırı çalarken yakalandı
MEHMET AL- ÖZEL HABER
OLAY, 20 Ekim tarihinde Şekerhane Mahallesi'ndeki bir iç çamaşır mağazasında meydana geldi.Mağazaya giden 6 üniversite kız iç çamaşırlarını kabin içerisinde çantalarına koyarak mağazadan ayrıldılar. Mağaza çalışanları tarafından ünversiteli kızlardan şüphelenilmesi sonucunda güvenlik kamarelarını inceleyen mağaza müdürü güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte hırsızlık yapan 6 kızdan şikayetçi olmak için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gitti. Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra dün akşam saat 21.00 de hırsızlık yapan kızların Tosmur Mahallesi'ndeki bir apart otelde kaldıklarını tespit etti. Polis tarafından 6 şüpheli S.A, F.N.A., S.M.,İ.B.,M.Ç.,ve H.K.D., yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi'nde ifadeleri alınan üniversiteli kızlardan F.N.A., mağazadan hiç bir şey almadığını söylerken 5 üniversiteli kız ise yaptıklarından pişman olduklarını zararını ödeyeceklerini söylemeleri üzerine savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
|İmsak
|05:59
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5