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Alanya'da üniversite öğrencileri bilgilendirildi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Alanya Motorlu Spor Kulübü tarafından Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerine ve personele 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi anlatıldı.  

ASAYİŞ 25.10.2019, 09:41
Alanya'da üniversite öğrencileri bilgilendirildi
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Alanya Motorlu Spor Kulübü ve Alaaddin Keykübat Üniversitesi işbirliği ile Alaaddin Keykubat Üniversitesi Konferans salonunda trafikte 18-25 yaş risk grubuna giren 300 öğrenci ve üniversitede görevli personele " Hayatıma kastım yok, kaskım var" projesi kapsamında konferans verildi. Konferans sonunda yapılan çekilişle 2 katılımcıya motosiklet kaskı hediye edildi.


 

#Alanya #Üniversite öğrencileri #Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı
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