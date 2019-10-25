Alanya'da üniversite öğrencileri bilgilendirildi

Mehmet AL

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Alanya Motorlu Spor Kulübü ve Alaaddin Keykübat Üniversitesi işbirliği ile Alaaddin Keykubat Üniversitesi Konferans salonunda trafikte 18-25 yaş risk grubuna giren 300 öğrenci ve üniversitede görevli personele " Hayatıma kastım yok, kaskım var" projesi kapsamında konferans verildi. Konferans sonunda yapılan çekilişle 2 katılımcıya motosiklet kaskı hediye edildi.



