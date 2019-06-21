Alanya'da turistin feci sonu! Otel odasında ölü bulundu

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, tek başına tatil için Alanya'ya gelen ve Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelde tatilini geçirmekte olan Belarus vatandaşı Kıryl Stsepanenka (47) odasında ölü bulundu. Odasından çıkmayan Kıryl, otel çalışanı tarafından odasında cansız vaziyette yatarken bulundu. Kıryl Stsepanenka'nın cesedi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.