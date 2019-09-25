Alanya'da turist taşıyan tur minibüsü ile otomobil çarpıştı
Alanya'da Kaleyolu Sultan Alaattin Caddesi üzerinde seyir halinde giden kadın sürücü karşı yönden gelen kale turundan gelen tur minibüsüne çarptı 2'si turist 4 kişi yaralandı
ASAYİŞ 25.09.2019, 22:15
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, kaza bu akşam saat 18:30'da meydana geldi. Zehra K. idaresindeki 07 NKM 17 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Hakan G. kullandığı 10 ZG 522 plakalı tur minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle tur minübüsünde yolcu olan İrlandalı turist John Mrkelvy Griffin, İtalyan turist 54 yaşındaki Offavic Riganti, 07 NKM 17 plakalı kadın sürücü Zehra K. ve otomobilde yolcu olan Mihriban G. hafif yaralandı. Kale yolunda yaralanan 2'si yabancı 4 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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