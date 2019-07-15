Alanya'da turist kadın gittiği restoranda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre dün akşam saat 19.00 sıralarında Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi üzerindeki bir restorana eşiyle birlikte tekerlekli sandalye eşliğinde gelen 40 yaşındaki İrlandalı kadın Anette Lauıs Geelan restoranda kalp krızi geçirdi. Özel araçla kaldırıldığı Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının eşi Connor Lennon eşinin doğuştan kalp hastası olduğunu ilaç kullandığı ve Alanya'da yaşayan annesinin yanına ziyarete geldiklerini söyledi. İrlandalı kadının cesedi Cumhuriyet savcılığınca yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.