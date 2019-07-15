Alanya'da turist kadın gittiği restoranda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Alanya'nın Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi üzerindeki bir restorana eşiyle birlikte gelen 40 yaşındaki İrlandalı kadın geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Alanya'da turist kadın gittiği restoranda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre dün akşam saat 19.00 sıralarında Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi üzerindeki bir restorana eşiyle birlikte tekerlekli sandalye eşliğinde gelen 40 yaşındaki İrlandalı kadın Anette Lauıs Geelan restoranda  kalp krızi geçirdi.  Özel araçla kaldırıldığı Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  Talihsiz kadının eşi Connor Lennon eşinin doğuştan kalp hastası olduğunu ilaç kullandığı ve Alanya'da yaşayan annesinin yanına  ziyarete geldiklerini söyledi. İrlandalı kadının cesedi Cumhuriyet savcılığınca yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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