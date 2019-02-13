Alanya'da tüp hırsızı Jandarmadan kaçamadı

Mehmet AL

ALANYA Dimçayı yolu üzerindeki Yaşar Bilir'in tüp bayisine ait olan depodan 12 kg'lık çok sayıda mutfak tüpünü çaldıktan sonra kayıplara karışan 24 yaşındaki şüpheli Metin O., Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı takibi sonrası dün akşam yakalanarak gözaltına alındı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli Metin O., ifadesi alındıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheli Metin O. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 20:27