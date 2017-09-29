Alanya'da tüneldeki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Haber: Mehmet AL

ALANYA'DA 26 Eylül'de tünel girişinde bariyerlere çarparak parçalanan otomobilde bulunan 38 yaşındaki Erhan Kandemir kaza yerinde, sürücü 43 yaşındaki Reşat Gürbüz ise hastanede yaşamını yitirirken Ağır yaralanan Mehmet Naci Çindemir'in bu sabah tedavi gördüğü Başkent Hastanesinde hayatını kaybetti. 26 Eylül tarihinde Alanya girişindeki tünellerde saat 01.00 sıralarında meydana gelmişti Alanya’dan Antalya yönüne giden Reşat Gürbüz yönetimindeki 06 ZA 119 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünellerdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin motor bölümü çarptığı bariyerin önünde kalırken, diğer bölümü ise yaklaşık 20 metre uzağa savruldu.

Kazada araçta bulunan Erhan Kandemir yaşamını yitirdi, sürücü ve Mehmet Naci Çindemir ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılardan Reşat Gürbüz'ü Alanya Özel Anadolu, Çindemir'i ise Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine tedavisi süren Mehmet Naci Çindemir bu sabah yaşam savaşını kaybetti.