Alanya'da tünel girişinde zincirleme kaza

EDİNİLEN ilk bilgilere göre, Alanya'nın batısındaki ilk tünelin girişinde zincirleme kaza meydana geldi. 07 E 6649 plakalı araç sahibinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yapması, hemen arkasında seyir halindeki 07 E 5735 plakalı aracın çarpmasına sebep oldu. Bu sırada 07 NVA 44 plakalı Konaklı - Alanya arası güzergahta çalışan bir Batı Birlik Otobüsü duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme kazada ilk gelen bilgilere göre 1 kişi hafif yaralandı.