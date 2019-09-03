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Alanya'da tünel girişinde zincirleme kaza

Alanya'da tünelde zincirleme kaza meydana geldi

ASAYİŞ 03.09.2019, 20:29 03.09.2019, 20:45
Alanya'da tünel girişinde zincirleme kaza
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EDİNİLEN ilk bilgilere göre, Alanya'nın batısındaki ilk tünelin girişinde zincirleme kaza meydana geldi. 07 E 6649 plakalı araç sahibinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yapması, hemen arkasında seyir halindeki 07 E 5735 plakalı aracın çarpmasına sebep oldu. Bu sırada 07 NVA 44 plakalı Konaklı - Alanya arası güzergahta çalışan bir Batı Birlik Otobüsü duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme kazada ilk gelen bilgilere göre 1 kişi hafif yaralandı.

#Alanya #kaza #tünel girişi
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