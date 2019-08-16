Alanya'da trafik kazası! Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Mehmet AL

KAZA, dün saat 12.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde tali yolda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki İkram D, idaresindeki 07 HFL 18 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan Erhan C. yönetimindeki 06 AB 3723 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü İkram D. asfalt zemine düşerek yaralandı. çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. motosiklet sürücüsünün Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtidi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.