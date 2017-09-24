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Alanya'da trafik kazası: 1 yaralı

Alanya'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Alanya'da trafik kazası: 1 yaralı

Alanya'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

24 Eylül 2017 Pazar 18:43
Alanya'da trafik kazası: 1 yaralı
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KAZA Yat Limanı Kavşağı'nda meydana geldi. 07 NZK 52 plakalı motosikletin ismi öğrenilemeyen sürücüsü iddiaya göre başka bir araca çarpmamak isterken, 07 NJR 77 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobilde ise maddi hasar oluştu. Motosiklet sürücüsü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AlanyaKazaAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜMotosiklet
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hakan 2017-09-24 23:08:37

Bu motor dingillerine birileri dur demeli cebinde 10 lirasi olan ac kalma pahasina bi motor alip teror estiriyorlar manitasina hava atayim derken saatli bomba gibi trafige cikiyorlar..Adam akilli kullananlara sozumuz yok ...

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