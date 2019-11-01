Alanya'da tornavidalı kadın hırsızlar suçüstü yakalandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre 30 Ekim Çarşamba günü Saray Mahallesi'nde bir apartmanda kapıları tornavida ve kartla açmaya çalışan 2 kadın olduğu ihbarının gelmesi üzerine Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheli Hatice A., ve Emine K., isimli şahısların bir evin kapısını açmak üzereyken suç üstü yakaladı. 2 şüpheli kadının yapılan üst aramalarında 2 adet büyük tornavida ve kapı açmak için kullanılan plastik aparat ele geçirildi. Yakalanan 2 kadın ifadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şahıslara yapılan GBT kontrolünde Hatice A., isimli kadının hırsızlık suçundan birçok kaydının olduğu, şüpheli Emine K., kadının da hırsızlıktan birçok kaydının olduğu ve 6 ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu ve kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alınan 2 kadın adliyeye sevk edildi.