Alanya'da torbacı operasyonu! 8 gözaltı

ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik devam eden takip neticesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize verilen talimat uyarınca S.K, M.H, A.Ç, F.T, S.G, F.Ü, M.L, Ş.E, isimli 8 şüpheli hakkında arama,el koyma ve gözaltına almakararları verilmiştir. Yapılan takip neticesinde arama ve operasyon dahil toplam 20,26 gr eroin, 132 gr metamfetamin, 120 gr esrar, 3 adet hassas terazi, 10 adet suboxone ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.