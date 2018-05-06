Alanya'da torbacı avı sürüyor

- Mehmet AL



ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalarda, iskele bölgesinde satış yaptığı bilgisine ulaşılan A.T., fiziki ve teknik takibe alındı.

A.T.’nin uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesinin ardından şüphelinin bulunduğu tekne ve ikamet adresinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplamda daralı ağırlığı 75 gram olan esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T, alınan ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.