Alanya'da 'teröre finans' operasyonunda 11 tutuklama

MEHMET AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında Alanya'da yaşayan şüpheliler 6 Aralık sabahı gözaltına alınmışlardı. PKK/KCK terör örgütünden gelen paraları işyeri açarak değerlendirip elde edilen geliri tekrar terör örgütüne gönderdikleri yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde, Özel Harekat, İstihbarat, Havacılık ve İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ile Alanya Muhabere Elektronik Büro Amirliği destekli operasyon yapılmış, aramalar sonucunda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 15 bilgisayar, 32 cep telefonu ile bu telefonlara takılı sim kartları ve hafıza kartları, 6 tablet, 6 hard disk, 7 flaş bellek, 9 CD, 9 doküman, 1 not defteri, 94 kitap, 3 banka dekontu, bir miktar uyuşturucu madde, 123 değişik çap ve ebatta fişek, 4 banka cüzdanı, 4 bin 8 lira nakit para, 1 adet açılması mümkün olmayan küçük ebatlarda kasa ele geçirilmişti. Yakalanan 29 kişiden 4’ü serbest bırakılırken, 3’ü kadın 25 kişi emniyetteki sorgularının ardından dün sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Antalya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı tedbirler sonucu basının zanlılardan görüntü alamadığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen 25 kişiden 14’ü savcılıkça alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1'i kadın 11 kişi tutuklandı. Tutuklanan zanlıların İ.D., B.D., M.M.T., A.T., Ö.D., A.D., M.D., M.D., K.D. ve kadın M.T. olduğu bildirildi.