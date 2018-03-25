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Alanya'da terörden yakalanan 6 kişi Antalya'ya gönderildi

Alanya'da PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 19 Mart günü yapılan operasyonla yakalanan 3’ü kadın 6 kişi sorgulanmak üzere Antalya'ya gönderildiler

Alanya'da terörden yakalanan 6 kişi Antalya'ya gönderildi

Alanya'da PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 19 Mart günü yapılan operasyonla yakalanan 3’ü kadın 6 kişi sorgulanmak üzere Antalya'ya gönderildiler

25 Mart 2018 Pazar 13:21
Alanya'da terörden yakalanan 6 kişi Antalya'ya gönderildi
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Mehmet AL

ALINAN bilgiye göre Alanya Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince PKK/KCK/YPG propagandası yaptıkları, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde sözde Akdeniz Ege açılımı kapsamında faaliyet yürütüp ses getirici eylem gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı oldukları, bunlara yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle belirlenen adreslere 19 Mart  sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Perihan. Y, Abdullah Ö, Nurcan Ö, Mehmet K, Fatih Ş, Neval K, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde bir adet ruhsatsız, av tüfeği ve fişek ile çok sayıda dijital meteryal örgütsel doküman ile FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere Antalya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldüler.

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