Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya'da terör örgütü üyesi 4 kişi adliyeye sevk edildi

Alanya'da PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 1 kişi tutuklanırken, emniyetteki sorguları tamamlanan  4 kişi adliyeye sevk edildi, 6 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü belirtildi

Alanya'da terör örgütü üyesi 4 kişi adliyeye sevk edildi

Alanya'da PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 1 kişi tutuklanırken, emniyetteki sorguları tamamlanan  4 kişi adliyeye sevk edildi, 6 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü belirtildi

21 Mart 2018 Çarşamba 14:33
Alanya'da terör örgütü üyesi 4 kişi adliyeye sevk edildi
banner404

- Mehmet AL
ALINAN bilgiye göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince PKK/KCK/YPG propagandası yaptıkları, Zeytindalı Operasyonu aleyhinde propaganda yaptıkları, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde sözde Akdeniz Ege açılımı kapsamında faaliyet yürütüp ses getirici eylem gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı oldukları, bunlara yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle belirlenen adreslere dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Perihan. Y, Abdullah Ö, Nurcan Ö, Mehmet K, Fatih Ş, Neval K, Mehmet Şirin F, Kenan Y, Deniz A, Abdurrahman A. ile Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan Bilal B. gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde bir adet ruhsatsız, av tüfeği ve fişek ile çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 11 kişi Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. 
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan Bilal B. tutuklanırken sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü kaydedildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.03.2018 14:54
Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüYPGKCKPKKAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'daki büyük tefeci operasyonunda flaş gelişme!
Alanya'daki büyük tefeci operasyonunda flaş gelişme!
Uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Trafiği birbirine kattılar! Polisten kaçarken 7 araç pert oldu
Trafiği birbirine kattılar! Polisten kaçarken 7 araç pert oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim