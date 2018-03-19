Alanya'da tefecilerin iş yerinden çıkanlar şoke etti

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince mağdur kişilerden çek senet alarak bankalara ait pos makinası cihazı kullarak yüksek faiz oranları ile haksız kazanç elde eden 16 kişi yakalanırken, 5 kişinin arandığı belirtildi. Yakalanan 16 kişi Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği'ne götürüldü.

TEFECİLERDEN ÇIKAN MALZEMELER

24 adet çeşitli meblağlarda senet, 2 adet müştekiler adına düzenlenmiş çek, 3 adet müştekilerden alınmış tapu senedi, 2 adet POS cihazı, 2 adet müştekilere ait noter rehin sözleşmesi, 250 adet 9 mm çapında fişek, 52 adet 7,65 mm çapında fişek olmak üzere toplam 302 adet fişek, ve çeşitli bankalara ait çok sayıda dekont ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Tefecilik suçundan yakalanarak gözaltına alınan 16 kişinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.