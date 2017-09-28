Alanya'da tefeci operasyonu!

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tefecilik yaparak yüksek faiz le vatandaşlara para verdiği tespit edilen marketci S.K, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Tefecinin evinde yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği nde ifadesinin ardından Adliye'ye sevk edilen tefeci S.K nöbetci mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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