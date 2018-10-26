Alanya'da tecavüzcüye 15 yıl hapis

Alanya’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunan şahıs, tutuklu yargılandığı mahkemece 15 yıl hapse mahkum edildi

Alanya'da tecavüzcüye 15 yıl hapis
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Mehmet AL

ALANYA'DA 13 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda şüpheli M.C.A. (20), iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı S.D.K. ile son bir kez konuşmak istedi. S.D.K.’yı konuşma bahanesiyle motosikletine bindirerek Seyir Terası bölgesine götüren M.C.A., yaklaşık yarım saat kız arkadaşıyla burada konuştu. Ardından S.D.K.’yı evine bırakmak istediğini belirten M.C.A., iddiaya göre motosikletin direksiyonunu yayla yolu istikametine çevirdi. Motosikletten inmek isteyen kız arkadaşına izin vermeyen M.C.A., motosikletiyle ormanlık alanda bulunan tali bir yolla girdi. Kız arkadaşını kolundan sürükleyerek ormanlık alana götüren şüpheli, S.D.K.’ya burada cinsen saldırıda bulundu. Yaşananları cep telefonu kamerasına da kaydeden M.C.A., S.D.K.’nın kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini de beyan etmesini istedi. Olayın ardından S.D.K., M.C.A.’dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine tutuklanan ve tutuklu yargılanan M.C.A., son kez hakim karşısına çıktı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan M.C.A., suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, şüphelinin “Nitelikli cinsel saldırı” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan toplam 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 00:39
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