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Alanya'da TDP'den yeni proje

Başarılı çalışmalara imza atan Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından hazırlanan "Daha Huzurlu Bir Alanya İçin El Ele" projesi başladı

Alanya'da TDP'den yeni proje

Başarılı çalışmalara imza atan Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından hazırlanan "Daha Huzurlu Bir Alanya İçin El Ele" projesi başladı

06 Kasım 2017 Pazartesi 21:31
Alanya'da TDP'den yeni proje
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği, Alanya’da yaşayan vatandaşların suçla mücadelede bilincini ve etkinliğini arttırmak, suçları önlemede polis-halk işbirliğini sağlamak amacıyla Alanya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi’nde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ASMEK) ve Alanya Belediyesi'ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda eğitim gören kursiyerlere güvenlik semineri vermeye başladı. Hazırlanan proje çerçevesinde kurslara katılan bütün kursiyerlere Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli personel tarafından her sınıfa bir ders saati içerisinde dolandırıcılık ve yankesicilik olaylarını önleme ile tedbirlerini içeren sunum, eğitici videolar desteğiyle anlatıyor.
"Daha Huzurlu Bir Alanya İçin El Ele" projesinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı süresi boyunca devam edeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Emniyet MüdürlüğüToplum Destekli Polislik Büro Amirliği
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