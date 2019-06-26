Alanya'da talihsiz işçi 10 günlük yaşam savaşını kaybetmişti: İşte asıl ölüm nedeni!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre; talihsiz adam 10 Haziran günü Alanya'nın Avsallar Mahallesindeki 4 yıldızlı bir otele ait foseptik çukuruna düşerek ağır yaralandı. Otelin işçisi olan 38 yaşındaki Fahri Er, çağırılan 112 Acil Servis'le Özel Anadolu Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Er, yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını kaybetti. Talihsiz işçinin metan gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği ve yaklaşık yarım saat sağlık ekiplerini beklediği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 11:05