Alanya'da tahliye talebine ret

ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bayram A., SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile Anamur T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan dahil edildi. Davada, kazada hayatını kaybeden Sultan Dilek'in annesi, babası ve avukatları ile kazada motosikleti kullanan Y.Ü. hazır bulundular. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada motosiklet sürücüsü Y.Ü. "Ben bu konuda mağdur olarak beyanda bulunmuştum. Bu beyanlarımı tekrar ederim. Orada da söylediğim gibi sahilden Gazipaşa merkeze gitmekteydim. Aracı fark etmedim. Hızım fazla yoktu. Bu sebeple kazada kusurum olduğunu kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayan sanık Bayram A. ise "Ben bu olayla ilgili daha önceki beyanlarımı tekrarlarım. Ben, böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için pişmanım. Olayın sonucunda bir ölümün yaşanmasına da gerçekten üzüldüm. Maddi, manevi karşı tarafın zararını gidermek istemekteyim. Ancak cezaevi şartlarından dolayı imkanlarım kısıtlıdır. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Kızlarını kaybeden gözü yaşlı anne ve baba ise "Şikayetimiz devam etmektedir, sanıklardan ayrı ayrı şikayetçiyiz" dediler. Mahkeme heyeti, tanık ifadelerini ve avukatları dinledikten sonra tutuklu yargılanan otomobil sürücüsü Bayram A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre acı kaza, 23 Kasım 2018 tarihinde, Gazipaşa'daki deniz yolu üzerinde meydana gelmişti. Alanya Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sultan Dilek, arkadaşı Y.Ü'nün kullandığı 07 HML 08 plakalı motosiklet ile Bayram A. idaresindeki 07 UR 977 plakalı otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada ağır yaralanmıştı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sultan Dilek'in 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşince, ailesi organlarını bağışlama kararı almıştı. Genç kızın 2 böbreği, karaciğeri, akciğeri ve 2 korneası organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alınmıştı. Sultan Dilek'in ölümünün ardından Anamur'da yakalanan otomobil sürücüsü Bayram A. tutuklanmıştı.

