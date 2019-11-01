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Alanya'da taciz skandalı! Pakistanlı esnaf tutuklandı

Alanya'daki konser alanında üniversite öğrencisini taciz ettiği iddia edilen Pakistanlı esnaf tutuklandı

ASAYİŞ 31.10.2019, 11:28 31.10.2019, 23:27
Alanya'da taciz skandalı! Pakistanlı esnaf tutuklandı
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Mehmet AL ÖZEL HABER
OLAY, 29 Ekim günü saat 23.00 Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi Alanya Belediyesi Konser alanında meydana geldi. Üniversite öğrencisi H.F. kendisine cinsel tacizde bulunan Pakistan uyruklu 39 yaşındaki Muhammed Y.'yi arkadaşlarına söylemesi üzerine arkadaşları tarafından polis çağırıldı. Şikayet üzerine Pakistanlı erkek turist Muhammed Y., konser alanında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis merkezine götürülen Pakistanlı esnaftan şikayetçi olan üniversite öğrencisi H.F., şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Pakistanlı erkek turist götürüldüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'nde gözaltına alındıTercüman aracılığı ile ifadesi alınan Pakistanlı turistin yapılan GBT sorgusunda Türkiye'ye daha önceki tarihlerde sahte kimlik ve pasaportla girdiği tespit edildi. İfadesi alınan Muhammed Y., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince cinsel taciz suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 
İSTANBULA SAÇ EKTİRMEYE GELMİŞ
Taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen 39 yaşındaki Muhammed Y.,'nin Pakistan'da esnaf olduğu ve saç ektirmek için İstanbul'a geldikten sonra Alanya'ya arkadaşının yanına geldiği öğrenildi.

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