Alanya'da taciz iddiası!

İDDİAYA göre kendisini gazeteci olarak tanıtan N.Ç, önceki gün bir parkta oynayan çocukların fotoğraflarını çekti. Parkın karşısındaki evinde balkondan çocuğunu izleyen bir anne ise olayı görerek parka gitti ve şüpheli N.Ç'ye "Neden çocuklarımızın fotoğrafını çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Gazeteci olduğunu ileri süren şahıs ve anne arasında tartışma çıktı. İddiaya göre N.Ç., polis çağıracağını söyleyen kadının elinden kurtulmak için darp etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Ancak bu sırada N.Ç. olay yerinden hızla uzaklaştı. Arbede sırasında elinden yaralanan anne, hastanede tedavi edildi. Anne, 10 gün iş göremez raporu aldıktan sonra N.Ç. hakkında şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün saat 15.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi, Hacıbaba Mezarlığı civarında yürüyen N.Ç.’yi gözaltına aldı. Saray Karakolu'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, N.Ç. hakkındaki iddiaları çok yönlü olarak araştırıyor.
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