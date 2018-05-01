Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104283
ALTIN
172.136
DOLAR
4.0885
STERLİN
5.5794
EURO
4.9081
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Instagram'a yakında gelecek olan 6 özellik
Instagram'a yakında gelecek olan 6...
WhatsApp'ın CEO'su istifa etti
WhatsApp'ın CEO'su istifa etti

Alanya'da taciz iddiası!

Alanya'daki park ve okul önlerine giderek küçük yaştaki erkek çocukların fotoğraflarını çektiği, kendisini gazeteci olarak tanıttığı iddia edilen şüpheli, bir annenin şikayeti üzerine gözaltına alındı

Alanya'da taciz iddiası!

Alanya'daki park ve okul önlerine giderek küçük yaştaki erkek çocukların fotoğraflarını çektiği, kendisini gazeteci olarak tanıttığı iddia edilen şüpheli, bir annenin şikayeti üzerine gözaltına alındı

01 Mayıs 2018 Salı 12:07
Alanya'da taciz iddiası!
banner404

İDDİAYA göre kendisini gazeteci olarak tanıtan N.Ç, önceki gün bir parkta oynayan çocukların fotoğraflarını çekti. Parkın karşısındaki evinde balkondan çocuğunu izleyen bir anne ise olayı görerek parka gitti ve şüpheli N.Ç'ye "Neden çocuklarımızın fotoğrafını çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Gazeteci olduğunu ileri süren şahıs ve anne arasında tartışma çıktı. İddiaya göre N.Ç., polis çağıracağını söyleyen kadının elinden kurtulmak için darp etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Ancak bu sırada N.Ç. olay yerinden hızla uzaklaştı. Arbede sırasında elinden yaralanan anne, hastanede tedavi edildi. Anne, 10 gün iş göremez raporu aldıktan sonra N.Ç. hakkında şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün saat 15.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi, Hacıbaba Mezarlığı civarında yürüyen N.Ç.’yi gözaltına aldı. Saray Karakolu'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, N.Ç. hakkındaki iddiaları çok yönlü olarak araştırıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 01.05.2018 16:20
Anahtar Kelimeler:
AlanyaSahte GazeteciTaciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da motosiklete bir kurban daha
Alanya'da motosiklete bir kurban daha
Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı
Fuhuş operasyonu! Şifreler şoke etti
Fuhuş operasyonu! Şifreler şoke etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim