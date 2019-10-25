Alanya'da sürücülere sıkı denetim
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, Alanya yaptığı denetimde, kurallara uymayan sürücüleri hem uyardı hem de yasal işlem yaptı.
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, Alanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Müdürlüğü işbirliği ile Alanya'nın muhtelif noktalarında denetimler yapıldı. Özel halk otobüsleri, servisler ve taksiler, denetim noktalarında durdurularak, çalışma belgeleri, genel evrak, sürücülerin kılık kıyafetleri, araç içi klimalar ve müşteri memnuniyeti bakımından denetlendi.
KURALLARA UYMAYANA YASAL İŞLEM YAPILDI
Alanya'nın doğu ve batı bölgesinde toplam 77 araç denetlendi. Denetimlerde evrakı eksik olanlara, araçlarında trafiğe aykırı fazlalıklar bulunanlara ve kılık kıyafeti düzgün olmayanlara uyarıda bulunuldu. Kurallara uymayan, amacı dışında kullanılan ve istenilen evrakı bulundurmayan araç sahiplerine uyarı ve para cezası verildi. Bir araç da trafikten men edildi.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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