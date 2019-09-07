Alanya'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı!
Alanya'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün Oba Mahallesi'nde şüphelenerek durdurulan araçtaki uyuşturucu maddelere el koyulurken bir kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
ASAYİŞ 07.09.2019, 11:56
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Oba mahallesi Fatih caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan R.H.,İ.K. ve C.K.isimli şahısların yapılan kontrollerinde iki parça halinde 4,95 gram ve 0,95 gram olmak üzere toplamda 5,90 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği R.H. ve İ.K. isimli şahıslara 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı. C.A. isimli şahsa 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
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