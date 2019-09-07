Alanya'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı!

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Oba mahallesi Fatih caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan R.H.,İ.K. ve C.K.isimli şahısların yapılan kontrollerinde iki parça halinde 4,95 gram ve 0,95 gram olmak üzere toplamda 5,90 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği R.H. ve İ.K. isimli şahıslara 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı. C.A. isimli şahsa 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.