Alanya'da suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama

Mehmet AL

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütü operasyonu düzenlendi. Alanya merkezli operasyonda, Mahmutlar ve Konaklı Mahallesi ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 1’i kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada, içinde AK-47 model uzun namlulu Kalaşnikof'un da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ile bilgisayar dokümanı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Alanya Jandarma Komutanlığı’ndaki 8 günlük sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bazılarının adliye girişine geldikleri sırada bozkurt işareti yaparak gazetecilere "İyi çekin" diyerek tepki gösterdiler. 13 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 SAAT SONRA TUTUKLANDILAR

Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. 1'i kadın 13 şüpheli, Fatih N., Şiyar N., Mehmet N., Remzi N., Mehmet Bahri A., Koray K., Cengiz U., Halil İbrahim C., Esat Y., Umut A., Şadiye B., Çağlar T. ve Kahraman T., 'silahlı suç örgütü kurmak' 'silahlı suç örgütünü yönetmek' ve 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandılar. Tutuklananlar.Komando, Jandarma ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sıkı güvenlik önlemleri altında araçlara bindirilerek Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gönderildi. Ayrıca operasyon kapsamında Mustafa Zafer H. ve İsmet K.'nin arandığı öğrenildi.