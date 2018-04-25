Alanya'da suç örgütü üyeleri tutuklandı

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince haksız çıkar elde etmek için suç örgütü kuran S.E., R.A., A.E., M.Y., M.E., Y.G., İ.T. ve A.E ev ve işyerlerine yapılan operasyonla 16 Nisan 2018 tarihinde yakalandılar. Alanya Emniyet Müdürlüğü, KOM Grup Amirliği’nde ifadeleri tamamlanan 8 kişi dün sabah Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İ.T., serbest bırakılırken diğer 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.