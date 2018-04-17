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Alanya'da suç örgütü şüphelileri ifade verdiler

Alanya'da suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürerken, önceki gün gözaltına alınan şüpheliler dün sağlık kontrolünden geçirildiler

Alanya'da suç örgütü şüphelileri ifade verdiler

Alanya'da suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürerken, önceki gün gözaltına alınan şüpheliler dün sağlık kontrolünden geçirildiler

17 Nisan 2018 Salı 22:28
Alanya'da suç örgütü şüphelileri ifade verdiler
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre yönetiminde gerçekleşen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit ve yakarak mala zarar verme suçlarından gözaltına alınan 6 zanlı sağlık kontrolünden geçirildi. 
Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre imzasıyla yayınlanan basın açıklamasında şu bilgilere yer verilmişti: 
"Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit, yakarak mala zarar verme ve haksız çıkar elde etmek için suç örgütü kurma suçlarından Sedat E., Resul A., Mustafa Y., Adnan E., Mahmut E. ve Yusuf G. ev ve işyerlerine yapılan operasyonla yakalandılar. Yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği'ne götürüldüler." 
Gözaltına alınan şüpheliler dün Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildiler. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemlerinin tamamlanması için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Grup Amirliği’ne götürüldüler.

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Anahtar Kelimeler:
Suç örgütleriGÜNSağlık Kontrolu
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