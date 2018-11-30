Alanya'da suç örgütü davasında yargılanan 25 kişiden 8’i serbest

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığınca haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlara karıştıkları öne sürülen 25 şüphelinin yargılanmasına başlandı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Kasım Çarşamba günü başlayan ilk duruşma sona erdi.

DURUŞMA GEÇ SAATTE BİTTİ

Alanya’da 2 Mayıs tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan aralarında bir avukatın da olduğu M.K., E.G., U.Ö., İ.Ö., İ.Ö., E.K., N.B., K.S., H.Ş., U.B., V.Ş., M.A., F.T., M.K. ve G.H.A. ile birlikte tutuksuz yargılanan 10 şüphelinin katıldığı duruşmada 4’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere tutuklu yargılanan toplamda 8 kişi serbest bırakıldı. 7 kişinin ise tutukluluk haline devam kararı alındı.

AVUKAT TAHLİYE EDİLDİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 gün süren suç örgütü davasının ilk duruşmasında avukat U.B., F.T., G.H.A. ve V.T., tahliye edilirken. M.A., H.Ş., M.K. ve N.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K., İ.Ö., K.S., İ.Ö., M.K., U.Ö. ve V.Ş.’nin ise tutukluluk hallerine devam kararı verildi. Mahkeme, 13 Şubat 2019 tarihine ertelendi.