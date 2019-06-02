Mehmet AL
OLAY, dün gece 02.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarİsiyle birlikte 2 kişiyi kaçarken kıskıvrak yakaladı. Devriye gezen gece bekçileri Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde şüpheli 2 şahıs gördü. Yanlarına gidip GBT kontrolü yapmak isterken şüpheli şahıslardan biri kaçmaya çalıştı. Şüpheli şahıs ve bekçiler arasında süren kovalamaca sonrası 2 şüpheli şahıs kıskıvrak yakaland. Yapılan üst aramasında şüpheli Hakan Ü.'nün çantasında 1 adet silah ve silaha ait 8 adet 7.65 mm. mermi ve bıçak bulundu.
CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
Gece bekçileri tarafından yakalanan 2 şahıs gözaltına alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. Şüpheli şahıslardan Hakan Ü.'nün yapılan GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu, 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheli Mustafa M'nin ise görevli memura hakaretten ifadesi alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Alanya'da suç makinesi firari kıskıvrak yakalandı!
Alanya'da gece bekçilerinin kimlik sorması üzerine kaçmaya çalışan cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı. Yakalanan cezaevi firarisi 5 ayrı suçtan aranırken çantasından silah ve silaha ait mermiyle birlikte bıçak çıktı.
Mehmet AL