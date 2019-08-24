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Alanya'da su parkında boğulan Rus kız yaşam mücadelesi veriyor
Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde bulunan bir su parkında yüzen 19 yaşındaki Rus kız boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı Özel Yaşam Hastanesinde yaşam mücadelesi veriyor.
ASAYİŞ 24.08.2019, 10:44 24.08.2019, 16:00 Melike Temir
Mehmet AL
OLAY, 22 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında Türkler Mahallesi’nde bulunan bir havuzda meydana geldi. Havuzda yüzen Rus uyruklu 19 yaşındaki Olga Desyatova, bir süre sonra su yutması sonucu fenalaştı. Durumu fark eden çevredekiler Desyatova’yı sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Desyatova’yı ambulansla Özel Yaşam hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Rus kız Yoğun Bakım ünitesine kaldırıldı Rus kız makineye bağlı yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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