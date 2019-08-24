Alanya'da su parkında boğulan Rus kız yaşam mücadelesi veriyor

Mehmet AL

OLAY, 22 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında Türkler Mahallesi’nde bulunan bir havuzda meydana geldi. Havuzda yüzen Rus uyruklu 19 yaşındaki Olga Desyatova, bir süre sonra su yutması sonucu fenalaştı. Durumu fark eden çevredekiler Desyatova’yı sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Desyatova’yı ambulansla Özel Yaşam hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Rus kız Yoğun Bakım ünitesine kaldırıldı Rus kız makineye bağlı yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.