Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, bu gece Küçükhasbahçe Mahallesi'nde su deposunun yanında yerde yatan şahsı gören vatandaşlar 112 Acil sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan muayenede talihsiz adamın öldüğü tespit edildi. Su deposunun üzerinde sandalyede otururan şahsın sandalyenin bacağının kırılması sonucu 1 metre yüksekten kafası üstüne düştüğü bildirildi. Şahsın üzerinden çıkan kimlikte 55 yaşındaki Tahsin Koç olduğu tespit edildi. Alanya Belediye morguna kaldırılan Tahsin Koç'un cesedi Alanya Cumhuriyet Savcılığınca otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Alanya'da su deposunun yanında bulunan cesedin kimliği belli oldu!
Alanya'da su deposunun üzerinden sandalyeden düşen 55 yaşındaki adamım yapılan 112 Acil Sağlık ekiplerince öldüğü belirtildi. Savcılıkla incelenen ceset otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi
Mehmet AL