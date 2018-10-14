Alanya'da sözde gazeteciye kumar baskını

Alanya'da terör örgütü PKK sempatizanı olarak bilinen ve gazeteci olduğunu iddia eden Ahmet Ş'nin kurduğu sözde 'Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'ne kumar baskını yapıldı

Alanya'da sözde gazeteciye kumar baskını
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GEÇTİĞİMİZ eylül ayında basın yoluyla iftira ve hakaret suçundan tutuklanan Ahmet Ş. adlı şahsın, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'ne 'Üye' olarak kabul edilmemesi üzerine kurduğu sözde Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nin kumarhane olduğu ortaya çıktı. Olay, dün gece 23.30 sıralarında Şekerhane Mahallesinde Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde gerçekleşti. Akdeniz Gazeteciler Cemiyetinde alınan arama kararına istinaden yapılan kontrolde bilgi sahibi olarak ifadeleri alınan şahısların kumar
oynadıkları tespit edildi. Masalarda bulunan toplam 800 TL para ve iskambil kağıtlarına el konuldu, dernek işletmecisi Ramazan K.'nın ise ifadesi alındı. 

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