Alanya'da sosyal medyada korku yaratan şahıs yakalandı

Alanya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince terör saldırısı yapılacağı yönünde halk arasında asılsız paylaşımlarda bulunan 1 kişi yakalandı.

Alanya'da sosyal medyada korku yaratan şahıs yakalandı
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sosyal medya üzerinde Alanya'da terör saldırısı yapılacağı yönünde halk arasında korku ve panik oluşturarak asılsız paylaşımda bulunan şüpheli S.B, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. S.B. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğine götürüldü. 

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