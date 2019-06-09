Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sosyal medya üzerinde ilçede terör saldırısı yapılacağı yönünde halk arasında korku ve panik oluşturarak asılsız paylaşımda bulunan şüpheli S.B, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğine götürülen şüpheli S.B ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.B, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya'da sosyal medyada korku yaratan şahıs hakkında karar verildi
Alanya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince terör saldırısı yapılacağı yönünde halk arasında asılsız paylaşımlarda bulunan 1 kişi yakalandıktan sonra sevk edildiği mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mehmet AL