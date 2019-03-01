Alanya'da şoke eden olay! Evinde ölü bulundu

Mehmet AL

Alanya'nın Kestel Mahallesi’ndeki bir apartmanda kendisine ait dairede yaşayan İsveç vatandaşı Erik Mathsture (64) bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, dün akşam saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri, Mathsture’nin savcılık izniyle dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, Mathsture’yi hareketsiz yerde yatarken buldu. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Mathsture’nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsveçli turistin şüpheli bulunan ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 11:01