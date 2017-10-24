Alanya'da şoke eden intihar girişimi!

-Erdal Anak

ŞEKERHANE Mahallesi Yayla Yolu Caddesi üzerindeki bir otelde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda iddia göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren ve ablasını cep telefonuyla arayarak intihar edeceğini söyleyen Barış Çıplak (19), daha sonra elindeki tabancayı göğsüne dayayıp ateş ederek ağır yaralandı. Bunun üzerine ablası 155 hattını arayarak polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Çıplak’ı ambulansla Alanya Özel Yaşam Hastanesine götürdü. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çıplak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.