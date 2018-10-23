Alanya'da şok! Yardım bahanesiyle ceplerini boşalttı

Alanya'da bir kahvehane sahibinin cebindeki para ve başkasına ait senetleri uyuduğu sırada çalan şahıs, polisin sıkı takibi sonucu  yakalandı

Alanya'da şok! Yardım bahanesiyle ceplerini boşalttı
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- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, olay 28 Eylül 2018 tarihinde Alanya'nın Cikcilli Mahallesi’nde bulunan Gadri Süvari’ye ait kahvehanede meydana geldi. Kahvehane işletmecisi Süvari'nin yanına yardım amacıyla gelen şüpheli Ali Z., Süvari’nin işyerindeki kanepeye uzanarak uyuduğu sırada cebinden 2 bin 200 TL para ve başkasına ait 33 bin TL tutarındaki senetleri çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken hakkında arama ve yakalama kararı çıkarılan Ali Z., dün akşam Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Önleyici Büro Amirliği ekiplerince  Alanya Vergi Dairesi arkasında bulunan parkta gözaltına alındı.
Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli Ali Z. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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