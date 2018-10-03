Alanya'da şok uyuşturucu baskını

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından istihbari çalışmalarında 22 yaşındaki şüpheli Hakan F. G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı, üzerinde ve ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisini alınması üzerine uyuşturucu satıcısını Kadıpaşa Mahallesi Türk Telekom Merkez binası önünde durdurdu. Şüpheli Hakan.F.G 'nin yapılan üst aramasında iç çamaşırı bölgesinden çıkardığı sarı renkli poşet içerisinde daralı 47,91 gram Esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine

gözaltına alındı. Şüphelinin ikameti olan Kadıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi PTT sokak üzerindeki adresinde Narkotik ekipleri ve ESCO 1906 adlı Narkotik dedektör arama köpeği ile yapılan aramada, oda içerisinde Gardolabın alt kısmında Beyaz renkli poşet içerisinde iki poşet halinde 53,71 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa ait toplam 101,62 gram Esrar maddesine el konuldu. Uyuşturucu zanlısı Hakan.F.G 'Uyuşturcu Madde Ticareti Yapmak ' suçundan ifadesi alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü.