Alanya'da şok! Ünlü otelciyi ölüm bahçede yakaladı

Mehmet AL

OLAY, dün akşam saatlerinde Hacımehmetli Caddesi üzerindeki bir muz bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait muz bahçesini sulama yapan Hacı Görgülü (52), aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Görgülü’nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Görgülü’nün, abisi Celil Görgülü 'nünde aynı yaşta kalp krizinden vefat ettiği öğrenildi. Kalp krizinden öldüğü üzerinde durulan Görgülü’nün cenazesi savcılık ve polis incelemesinin ardından morga götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası Görgülü’nün cenazesi bugün Dinek Mezarlığı’na defnedilecek.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 12:58