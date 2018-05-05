Alanya'da şok! Serada av tüfeğiyle intihar etti

-Mehmet AL
OLAY, bu sabah 08.30 sularında Payallar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki pazar yerinin karşısındaki serada meydana geldi. Seradan silah sesi duyan çevre sakinleri, seraya gittiklerinde 51 yaşındaki Ahmet Tevfik Akman'ın yanında av tüfeği olan cesediyle karşılaştılar. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Çevre sakinleri, bekar olan Akman'ın içine kapanık bir kişi olduğunu, kimseyle bir sorunu olmadığını söyledi. 51 yaşındaki Ahmet Tevfik Akman'ın cansız bedeni savcılığın incelenmesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı
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