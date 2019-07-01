Alanya'da şok! Şehir magandaları dehşet saçtı

Mehmet AL

Alanya'nın İncekum Mahalesi'nde dün gece meydana gelen olayda, sahilde gece bekçisi gençleri gürültü yapmamaları konusunda uyardı.

GENÇLER TATİLE GELEN 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

İncekum Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelin mutfak kısmında çalıştıkları öğrenilen 6 kişi mutfakta aldıkları bıçakla otelden çıkarken Otel güvenliği tarafından görülmesi üzerine Güvenlik görevlisi Jandarma haber verdi.Kavga ettikleri işyerine gelen 6 kişi Alanya'ya akrabasının yanına tatile gelen emekli 66 yaşındaki Arslan Göğdere, 26 yaşındaki Halil Çelik ve 21 yaşındaki Faruk Akar gece karanlığında bekçilerin uyardığı 6 şüpheli tarafından karanlıkta rast gele salladıkları bıçakla saldırıya uğrayan 3 kişi Arslan Göğdere, Halil Çelik ve Faruk Akar yaralandılar, vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil ambulanslarla. Arslan Göğdere karnından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanarak Özel Anadolu Hastanesi Yoğun bakım servisine, Halil Çelik ALKÜ Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılırken kavgada hafif yaralanan Faruk Akar, Başkent Hastanesi'nde tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

OLAYDA CİVİLİ SOPALAR VE BICAK ELE GEÇİRİLDİ

İncekum Mahallesi'nde gürültü uyarısıyla yaşanan kavgda çok saıyda civili sopa ele geçirilirken olayda kullanılan bıçak ele geçirilirken kavganın yaşandığı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6 ZANLI 5 YILDIZLI OTELİN LOJMANINDA YAKALANDI

İncekum Mahallesi'nde gürültü nedeniyle kavgada 2'si ağır 3 kişiyi bıçaklayarak kaçan 5 yıldızlı otelin mutfak çalışanları 6 kişi konakladıkları otelin lojmanında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan Fatih A.,Salih B.,İsmet Y.,Cantekin Ö.,Muhammet K.,ve Muhammed B.B., ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Salih B. savcılıkca serbest bırakılırken İsmet Y.,Cantekin Ö.,Muammet K., ve Muhammed B.B Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken Fatih A.nöbetçi mahkemece Adam Öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 14:30