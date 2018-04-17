Alanya'da şok operasyonda yakalanan 7 kişi sağlık kontrolünde 

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Tefecilik, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Yakarak Mala Zrar verme,ve haksız çıkar elde etmek için suç örgütü kuran. 7 kişi S.E.,R.A.,A.E.,M.Y.,M.E.,Y.G.,ve İ.T ev ve işyerlerine yapılan operasyonla dün yakalandılar. Emniyet Müdürlüğü KOM grup Amirliğinde ifadeleri süren 7 kişi bugün sağlık konrolü için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldüler. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ifadelerinin devamı için Emniyet Müdürlüğü Kom grup Amirliğine götürüldüler.