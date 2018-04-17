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Alanya'da şok operasyonda yakalanan 7 kişi sağlık kontrolünde 

Alanya'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Tefecilik, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Yakarak Mala Zarar Verme' suçlarından dün KOM ekiplerince yakalanan 7 kişi sağlık kontrolüne götürüldü.

Alanya'da şok operasyonda yakalanan 7 kişi sağlık kontrolünde 

Alanya'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Tefecilik, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Yakarak Mala Zarar Verme' suçlarından dün KOM ekiplerince yakalanan 7 kişi sağlık kontrolüne götürüldü.

17 Nisan 2018 Salı 16:33
Alanya'da şok operasyonda yakalanan 7 kişi sağlık kontrolünde 
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Tefecilik, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Yakarak Mala Zrar verme,ve haksız çıkar elde etmek için suç örgütü kuran. 7 kişi S.E.,R.A.,A.E.,M.Y.,M.E.,Y.G.,ve İ.T ev ve işyerlerine yapılan operasyonla dün yakalandılar. Emniyet Müdürlüğü KOM grup Amirliğinde ifadeleri süren 7 kişi bugün sağlık konrolü için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi  Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldüler. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ifadelerinin devamı için Emniyet Müdürlüğü Kom grup Amirliğine götürüldüler.

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AlanyaOperasyonSağlık Kontrolu
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