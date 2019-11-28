Alanya'da şok olay! Sigara vermedi diye bıçakladı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, olay, 19 Kasım günü saat:23:00 sıralarında Saray Mahallesi Turhan sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Y, evine giderken faili meçhul bir şahıs tarafından karın bölgesinden 2 yerinden bıçaklanarak yaralandı. çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil ambulansla Yaşam Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri karnından bıçaklanan Mehmet Y. hastanede yaptıkları görüşmede kendisini bıçaklayan şahsı tanımadığını, şahsın kendisinden sigara istediğini, vermemesi üzerine şahsın kendisini bıçakladığını söyledi. Karnından bıçaklanan Mehmet Y. tedavisinin ardından taburcu edildi. Asayiş ekipleri bıçaklama zanlısını bulmak için olay yerinde çok sayıda kameraları inceledikten sonra bıçaklama zanlısının bir apart otelde saklandığını tespit etti. Asayiş ekipleri dün sabah saatlerinde 20 yaşındaki zanlı Enes Ö'ü saklandığı Apart otelde yakalayarak gözaltına aldı. Saray Polis Merkezine götürülerek ifadesi alınan bıçaklama zanlısı Enes Ö. sevk edildiği Alanya nöbetçi mahkemece Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.