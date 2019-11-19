Alanya'da şok kumar baskını!

Mehmet AL

ALANYA'NIN Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün gece 22.50 sıralarında baskın düzenleyen ekipler kumar oynattığı iddia edilen kıraathaneye yapılan baskında ekipler tarafından kumardan elde edildiği öğrenilen 200 TL, oyunda oynanan iskambil kağıdı ve fişler ele geçirildi. Masada oturan 4 kişi hakkında kumar oynatmaktan Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı. İş yeri sahibi hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.