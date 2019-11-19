Alanya'da şok kumar baskını!
Alanya'da polisin düzenlediği baskında kumar oynayan 4 kişi gözaltına alınırken, kumar oynanan masada 200 TL ele geçirildi. Kumar oynayan kişiler ile birlikte iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı
ASAYİŞ 19.11.2019, 10:32 19.11.2019, 10:38
Mehmet AL
ALANYA'NIN Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün gece 22.50 sıralarında baskın düzenleyen ekipler kumar oynattığı iddia edilen kıraathaneye yapılan baskında ekipler tarafından kumardan elde edildiği öğrenilen 200 TL, oyunda oynanan iskambil kağıdı ve fişler ele geçirildi. Masada oturan 4 kişi hakkında kumar oynatmaktan Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı. İş yeri sahibi hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.
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