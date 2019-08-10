Alanya'da şok kaza! Motosikletiyle su kuyusuna düştü

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Kaza Mahmutseydi mahallesinde dün saat: 19:20 sıralarında meydana gelen kazada 55 yaşındaki Ahmet D. sevk ve idraresindeki 07 NCU 23 plakalı motosikletiyle seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki su kanalına motosikletiyle birlikte düşmesi sonucunda yaralandı. vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil sağlık ekipleri yaralanan motorsiklet sürücüsü Ahmet D. vatandaşların yardımıyla su kanalından çıkartılarak ALKÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı