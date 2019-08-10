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Son Dakika

Alanya'da şok kaza! Motosikletiyle su kuyusuna düştü

Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesinde motosiklet sürücüsü motosikletiyle su kuyusuna düşerek yaralandı

ASAYİŞ 09.08.2019, 15:58 Melike Temir
Alanya'da şok kaza! Motosikletiyle su kuyusuna düştü
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Kaza Mahmutseydi mahallesinde dün saat: 19:20 sıralarında meydana gelen kazada  55 yaşındaki Ahmet D. sevk ve idraresindeki 07 NCU 23 plakalı motosikletiyle seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki su kanalına motosikletiyle birlikte  düşmesi sonucunda yaralandı. vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil sağlık ekipleri yaralanan motorsiklet sürücüsü Ahmet D. vatandaşların yardımıyla su kanalından çıkartılarak ALKÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

#Alanya #Mahmutseydi #motosiklet sürücüsü #alanya son dakika
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