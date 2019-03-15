Alanya'da şok! İranlı oyuncu uyuşturucudan tutuklandı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri Mahmutlar Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettikleri ve Alanya’da yerleşik olarak yaşadığını belirledikleri İran uyruklu 38 yaşındaki Ali İ.’nin üzerinde 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 16 gram recine esrar ele geçirdi. Şüphelinin ikametinde narkotik polis köpeği Esco ile yapılan aramada ise 436 gram reçine esrar maddesi ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Ali İ., esrar maddesini kendisi gibi İran vatandaşı olan Amelek E.’den aldığını öne sürdü. Ardından polis, Amelek E.’nin ikametinde arama yaptı. Burada yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanmadı. Haklarında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan Amelek E. serbest bırakılırken Ali İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

UYUŞTURUCU SATAN İRANLI SİNEMA OYUNCUSU ÇIKTI

Alanya'da yerleşik olarak yaşayan 38 yaşındaki İran vatandaşı Ali İ.’nin ülkesinde sinema oyuncusu olduğu, Mahmutlar’da lüks bir konutta konakladığı ve evine icra geldiğini iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 14:07