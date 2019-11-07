Alanya'da şok! İranlı kadın turist hırsızlık yaparken yakalandı
Alanya'da İranlı kadın turist marketten aldığı malzemelerin parasını vermeden kaçarkan yakalandı.
Mehmet AL- ÖZEL HABER
ALANYA'NIN Cikcilli Mahallesi'ndeki mağazada alışveriş yapan yabancı uyruklu kadın turist alışveriş yaptığı 262 TL'lik malzemeyi torbasına koyarak kasadan geçmeden uzaklaştı. Marketin güvenlik görevlisi tarafından hırsızlık anı, güvenlik kameralarından tespit edildi. Bunun üzerine mağaza yetkilileri, olayı polise haber verdi. Cumhuriyet Polis Merkezindeki polisler tarafından yolda giderken yakalanan kadın turist gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen yabancı uyruklu kadının 48 yaşındaki İran uyruklu M.N. olduğu, tatil için Alanya'ya geldiği belirtildi. İranlı kadın turisttin marketten çaldığı 262 TL malzemeler ise polis tarafından market yetkilisine teslim edildi.Cumhuriyet Polis Merkezinde tercüman aracılığı ile ifadesi alınan İran uyruklu kadın turist M.N., sevk edildiği nöbetçi mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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