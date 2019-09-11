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Alanya'da şok! İranlı çift kuyumcuyu soyarken yakalandı

Alanya'da İran uyruklu olduğu öğrenilen çift Damlataş'ta bulunan bir kuyumcuyu soymaya kalktı. İş yeri sahibinin olayı fark etmesiyle yakayı ele veren çift polis ekiplerine teslim edildi.

ASAYİŞ 11.09.2019, 10:57 11.09.2019, 13:55
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Mehmet AL

ALANYA'NIN Damlataş Mahallesinde iki kişinin, alışveriş yapma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan kolye çalma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde bir kuyumcuya alışveriş yapma bahanesiyle iki kişi geldi. Kadın şüpheli kuyumcu çalışanlarını dışarda meşgul ederken, erkek ise yüzük alma bahanesiyle içeriye girdi. Bu sırada çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilen erkek şüpheli, el çabukluğuyla zincir kolyeyi alarak cebine koydu. Olayı farkeden bir diğer çalışan ise kepenkleri kapatarak polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler üzerinde kimlik bulunmayan kadın ve erkeği gözaltına aldı. İncelemelerde İran uyruklu oldukları öğrenilen karı koca Hamadi B. (34) ve Atetah T. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntülerinde ise zanlı, çalışanın sırtını dönmesini fırsat bilerek tezgahtaki asılı altın kolyeyi el hızıyla alıp çebine koyduğu ve olayı farkeden bir diğer çalışanın olaya müdahalesi yer alıyor.

#kuyumcu #soygun #Alanya
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